СМИ: Российские военные применили на Украине БМПТ «Терминатор»

Фото: Министерство обороны России

Вооруженные силы РФ применили на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Об этом рассказал РИА Новости в среду, 18 мая, информированный источник.

— В рамках проведения специальной военной операции на Украине российские Вооруженные силы применили взвод БМПТ «Терминатор». Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов, — сообщил он.

Источник отметил, что использование этих боевых машин в спецоперации позволит окончательно сформировать тактику их применения и определить их место в бронетанковых группах. Он заявил, что опыт боевых действий на Украине показывает необходимость таких машин в танковых подразделениях для повышения их боевой устойчивости, передает агентство.

«Терминаторы» ранее применялись в боевых действиях в Сирии.

Данные машины приняты на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа «Атака» с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

17 мая сообщалось, что «Уралвагонзавод» отправил в российские войска партию танков Т-90М «Прорыв». Отмечается, что в рамках государственного оборонного заказа завод поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М «Прорыв» танки.