Сергунина: В рамках волонтерской акции «Время добра» в Москве пройдет больше 40 мероприятий

Фото: Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы

В период с 18 по 27 мая в столице состоится добровольческая акция «Время добра», в ходе которой пройдет свыше 40 событий. Об этом в среду, 18 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В программу войдет больше 40 событий. Каждый найдет доброе дело, которое будет ему по душе: посадить дерево, выйти на субботник, поддержать нуждающихся и помочь приютам для животных. Главная цель — показать, что волонтерство не только приносит пользу, но и дарит положительные эмоции, — отметила она.

Заммэра добавила, что к акции смогут присоединиться все желающие. На онлайн-карте «Добрых дел» на сайте времядобра.москва можно узнать подробности о каждом из мероприятий, а также зарегистрироваться на них.

Во вторник, 17 мая, Сергунина рассказала, что в столице 28 мая стартует общегородская акция «Библионочь». Для гостей события подготовлено более 750 мероприятий. По ее словам, в 2022 году акция посвящена культурному наследию народов России. Мероприятия пройдут в смешанном формате — офлайн и онлайн.

Также стало известно, что в Москве 21 мая в рамках ежегодной акции «Ночь в музее» пройдет свыше 230 мероприятий. Большая часть событий, как уточняется, состоится с 19:00 до 00:00.