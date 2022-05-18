Более трех тысяч участников «Московского долголетия» выйдут на заход по скандинавской ходьбе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

улица Мантулинская, дом 5 Карта всех событий

24 мая пройдет Всемирный день скандинавской ходьбы. Участники «Московского долголетия» выйдут на массовый заход во всех округах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.

— Скандинавская ходьба — самый популярный вид спорта на свежем воздухе среди участников проекта «Московское долголетие». Это направление сейчас посещают более 13,5 тысячи москвичей старшего поколения, — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Площадки мероприятия расположены во всех округах столицы. Принять участие может любой желающий. Заход начнется в 11:00.

Перед стартом необходимо пройти регистрацию на стойках «Московского долголетия» и иметь с собой палки для скандинавской ходьбы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что проект «Добрый автобус» возобновил работу в Москве после пандемии. В рамках программы для москвичей старшего возраста устраивают туристические поездки по историческим местам города и области.