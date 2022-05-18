Более трех тысяч участников «Московского долголетия» выйдут на заход по скандинавской ходьбе
24 мая пройдет Всемирный день скандинавской ходьбы. Участники «Московского долголетия» выйдут на массовый заход во всех округах города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 18 мая.
— Скандинавская ходьба — самый популярный вид спорта на свежем воздухе среди участников проекта «Московское долголетие». Это направление сейчас посещают более 13,5 тысячи москвичей старшего поколения, — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.
Площадки мероприятия расположены во всех округах столицы. Принять участие может любой желающий. Заход начнется в 11:00.
Перед стартом необходимо пройти регистрацию на стойках «Московского долголетия» и иметь с собой палки для скандинавской ходьбы, передает официальный сайт мэра Москвы.
Накануне стало известно, что проект «Добрый автобус» возобновил работу в Москве после пандемии. В рамках программы для москвичей старшего возраста устраивают туристические поездки по историческим местам города и области.