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Депутат Госдумы от Крыма предложил сделать Знамя Победы новым флагом России

Полина Долганова
Общество
Депутат Госдумы от Крыма предложил сделать Знамя Победы новым флагом России
Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Знамя Победы необходимо признать новым государственным флагом Российской Федерации. С такой инициативой он выступил в среду, 18 мая.

По словам Шеремета, страны Запада боятся этого символа, так как оно напоминает им о величии российского народа.

— Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом. Именно под ним сражались наши деды в Великой Отечественной войне, и под ним сегодня наша армия противостоит неонацистам, возродившимся на Украине, — отметил депутат.

Он добавил, что гордится нынешним флагом РФ, однако Знамя Победы в настоящее время более актуально и является символом возрождения сверхдержавы, передает РИА Новости.

19 апреля первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что история бабушки, которая вышла к украинским военным со Знаменем Победы, вызвала резонанс в организации.

9 апреля стало известно, что пенсионерка, проживающая в селе, приняла украинских националистов за военных из России и встретила их со Знаменем Победы. В Сети появилось видео, на котором бабушка, осознавшая свою ошибку, просит радикалов отдать ей знамя, но те ей отказывают.

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