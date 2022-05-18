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Сторонник украинских националистов задержан в Кемерово

Елена Самойлова
Происшествия
Сторонник украинских националистов задержан в Кемерово
Фото: depositphotos

В Кемерово задержан сторонник украинских националистов. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что мужчина повредил две опоры линий электропередачи в Кузбассе, что спровоцировало отключение электричества.

Видео: РЕН ТВ

Во время обыска в его доме обнаружили бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП.

Кроме того, нашла и оружие — пневматические пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми, ножи, схемы расположения военкоматов и отделений полиции города.

Совершение диверсий подтвердили записи в личном дневнике задержанного.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении мужчины по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Диверсия».

13 мая стало известно, что житель Сочи планировал устроить теракт в торговом центре по заданию неонацистской группировки.

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