Леонид Слуцкий назначен руководителем фракции ЛДПР в Госдуме

Фото: Пресс-служба Совфеда

Леонид Слуцкий назначен руководителем партии ЛДПР в Государственной думе. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе главы фракции.

При этом съезд партии ЛДПР, на котором планируют выбрать нового лидера фракции, запланирован на 27 мая. Отмечается, что это будет первый съезд партии, который состоится без основателя фракции Владимира Жириновского. Российский политик и лидер партии руководил ЛДПР более тридцати лет.

Владимир Жириновский скончался в среду, 6 апреля, на 76-м году жизни. До этого депутат почти два месяца провел в Центральной клинической больнице с диагнозом двухсторонняя пневмония, которая развилась из-за коронавирусной инфекции. Печальную новость об уходе политика сообщил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он также назвал Жириновского ярким и талантливым человеком, который хорошо понимал устройство мира.

В этот же день стало известно, что врио руководителя партии ЛДПР назначен Леонид Слуцкий. В партии уточнили, что он будет занимать должность врио главы фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Владимира Жириновского.