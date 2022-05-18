Москвичам рассказали, куда можно сходить в Международный день музеев

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В среду, 18 мая, празднуется Международный день музеев. В честь этого события, жителей и гостей столицы пригласили на прогулку по выставкам, посвященным истории архитектуры и садово-паркового строительства, а также современному искусству.

Музей «Дом Бурганова» открылся в 2001 году. Это одно из наиболее интригующих мест в столице. В экспозиции представлено множество работ как самого Александра Бурганова, так и других выдающихся отечественных скульпторов XX и XXI веков.

ВДНХ можно по праву назвать музеем под открытым небом. На территории выставки представлено 49 объектов культурного наследия. Все знаковые объекты можно увидеть на одной из пешеходных экскурсий.

На территории музея-заповедника «Царицыно» сохранился самый большой ансамбль строений Василия Баженова — легендарного зодчего XVIII века. Как и два с половиной столетия назад, он поражает торжественной красотой.

Музей-усадьба «Кусково» покажет как выглядели усадебные парки Европы в XVIII веке. Его возводили по лучшим европейским образцам того времени. А также, на территории парка при усадьбе находится наиболее ранняя коллекция парковой скульптуры в столице.

В музее-заповеднике «Коломенское» собраны четыре шедевра старорусского деревянного зодчества, привезенные в свое время из разных концов страны. Прогуливаясь по территории, посетители смогут познакомиться со старинной архитектурой Карелии, Кольского полуострова, Архангельска и Братска.

Территория современного музея-заповедника «Измайлово» является одной из крупнейших среди парков города. Она же одна из старейших. Посетители встретят резной деревянный терем, собор Покрова Пресвятой Богородицы и многое другое, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, где можно увидеть редкие сорта тюльпанов и сирени. После 9 мая в парках столицы распустилось много видов растений.