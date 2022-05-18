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Музей русского импрессионизма закроют на смену экспозиции 26 мая

Георгий Соланович
Город
Музей русского импрессионизма закроют на смену экспозиции 26 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с11 Карта всех событий

Музей русского импрессионизма будет закрыт на смену экспозиции с 26 мая по 8 июня. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения в среду, 18 мая.

— Музей будет закрыт на смену экспозиции с 26 мая по 8 июня. 9 июня откроется выставка «Точки зрения», которая построена на сопоставлении портретов и автопортретов художников, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, 9 июня в музее откроется спецпроект «Точки зрения: Федор Шаляпин», в рамках которого посетители узнают об увлечениях художника и увидят его портреты и автопортреты, передает агентство городских новостей «Москва».

Туристический портал discovermoscow.com в честь Дня музеев опубликовал подборку самых ярких выставочных пространств Музейного города на ВДНХ. Выставка включает в себя 20 различных музеев и познавательных площадок для детей и взрослых. Так, в павильоне «Макет Москвы» можно найти 23 тысячи экспонатов, рассказывающих почти все о городе. Посетители могут увидеть Кремль, храм Христа Спасителя, столичные набережные и другие известные объекты.

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