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Вирусолог Альтштейн: Россиянам не стоит бояться лихорадки Западного Нила и возможной эпидемии

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Вирусолог Альтштейн: Россиянам не стоит бояться лихорадки Западного Нила и возможной эпидемии
Фото: shutterstock

В России допустили появление лихорадки Западного Нила из-за повышения температуры воздуха относительно климатической нормы в 2022 году. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «Вечерней Москве», стоит ли москвичам опасаться этого заболевания.

— Это заболевание вызывает РНК-содержащий вирус. Оно распространено во многих тропических странах. Клинические проявления характеризуются повышением температуры тела, плохим самочувствием и головной болью, — сказал Альтштейн.

Врач отметил, что человек может заразиться лихорадкой Западного Нила только от насекомых. Заболевание не передается от человека к человеку либо через повседневные предметы.

— Главные источники лихорадки — это комары. А переносчиками могут быть птицы и некоторые животные. Как раз перелетные птицы перенесли болезнь в Европу из Африки. К сожалению, вакцины от заболевания пока что не изобрели. Но я считаю, что оно и не настолько опасно, чтобы изобретать специальный препарат, — рассказал вирусолог.

По мнению Альтштейна, россиянам не стоит бояться лихорадки Западного Нила и возможной эпидемии. Смертность от этого заболевания имеет очень низкий процент.

Вирусолог заявил, что первая вспышка лихорадки на юге России произошла в 1999 году. За эти годы регистрировали несколько всплесков заболевания. Однако число зараженных было крайне небольшим: несколько сотен человек.

Профессор заверил, что случаев лихорадки Западного Нила никогда не было в Москве. Главными переносчиками являются комары, но в столице их не бывает в таком количестве, чтобы опасаться массового распространения инфекции. А повышение температуры воздуха относительно климатической нормы никак не влияет на заражение.

— В Москве практически нет комаров, так как здесь может появиться лихорадка Западного Нила? Даже если в Москве все лето будут стоять жара и зной, это не значит, что возможна вспышка заболевания. Я вас уверяю: нам нечего опасаться! — подытожил профессор.

По словам вирусолога, на Юге России могут быть случаи заражения, но россиянам не стоит впадать в панику и ожидать плохого развития сценария.

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