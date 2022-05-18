Пять домов строят и проектируют по программе реновации на северо-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Летчика Бабушкина, владение 29, корпус 5 Карта всех событий

В Бабушкинском районе для переселения участников программы реновации строят и проектируют пять домов. Об этом в среду, 18 мая, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В стадии строительства находятся четыре здания, проектирования — еще одна новостройка, — сказал он.

Москвичам передадут квартиры в новостройках с готовой отделкой в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации. В подъездах на первых этажах разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурных, кладовки для уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики.

Первые этажи зданий будут переданы под открытие магазинов, кафе, салонов красоты и многое другое.

Загрутдинов отметил, что с начала реализации программы в Бабушкинском районе ввели в эксплуатацию пять новостроек, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Центральном административном округе Москвы идет строительство и проектирование десяти домов по программе реновации. Уточняется, что два дома уже передали под заселение.