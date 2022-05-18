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Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине

Араз Салехов

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Минобороны показало кадры уничтожения американских гаубиц на Украине
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали гаубицы М-777 американского производства около села Подгорного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— В районе населенного пункта Подгорное российскими расчетами беспилотных летательных аппаратов и средств артиллерийской разведки были установлены координаты огневой позиции 155-миллиметровых гаубиц М-777 производства США, которые используют боевики ВСУ. Операторами беспилотных летательных аппаратов по огневой позиции батареи американских гаубиц был нанесен ракетный удар, повреждены несколько орудий, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Минобороны России

Однако после нанесения ударов с БПЛА украинские солдаты попытались скрыться в лесном массиве и там же укрыть гаубицы. Вскоре туда был нанесен удар артиллерией, в результате чего техника была уничтожена, а выжившие бойцы ВСУ разбежались, передает Telegram-канал Минобороны.

Помимо этого, представители военного ведомства сообщили, что за последние сутки с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сложили оружие 694 военных из состава украинской армии. При этом в общей сложности, как уточняется, с 16 мая оружие сложили 959 человек.

17 мая национальная армия пресекла попытку контрнаступления украинских бандформирований на Запорожском направлении. Так, российские войска ликвидировали более 20 украинских танков и 12 боевых машин пехоты (БМП) во время боев.

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