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Московские врачи за сутки вылечили 359 человек от COVID-19

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи за сутки вылечили 359 человек от COVID-19
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 359 пациентов от коронавируса. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. Кроме того, за прошедшие 24 часа в столице выявили 380 новых случаев коронавируса.

Московские врачи за сутки вылечили 359 человек от COVID-19 Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом доставлены в медицинские учреждения 117 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен 71 пациент, а 17 москвичей скончались в результате осложнений заболевания, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

В Минздраве рассказали о постковидной реабилитации для пожилых россиян. Программа реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции для пожилых людей обязана включать в себя когнитивный тренинг, а также физический и социальный блоки.

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5 мая Минздрав зарегистрировал новый препарат от коронавирусной инфекции «Миробивир». Государственную регистрацию препарат прошел 4 мая, его производитель — АО «Фармасинтез».

Лекарство планируется выпускать в форме таблеток по 150 миллиграммов нирматрелвира и 100 миллиграммов ритонавира.

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