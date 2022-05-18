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Женщина опознала горе-насильника по шести пальцам на руках

Елена Самойлова
Происшествия
Женщина опознала горе-насильника по шести пальцам на руках
Фото: СК РФ

Необычный отличительный признак выдал насильника, который напал на женщину в Москве. Пострадавшая опознала обидчика по шести пальцам на обеих руках. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

По ее словам, вечером 16 мая 19-летний молодой человек напал на женщину, которая шла недалеко от жилых домов. Он предпринял попытку ее изнасиловать, но мужчине помешал случайный прохожий. Подозреваемый скрылся.

Однако вскоре его задержали.

В ходе следственных действий потерпевшая смогла опознать фигуранта по отличительному признаку: у нападавшего по шесть пальцев на каждой руке.

Женщина опознала горе-насильника по шести пальцам на руках Фото: СК РФ

Иванова добавила, что в ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

11 мая стало известно о том, что мужчина пригласил знакомую из социальных сетей на первое свидание и попытался изнасиловать в машине.

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