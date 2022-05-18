Суд заочно арестовал экс-заместителя гендиректора «Аэрофлота»

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» Андрея Панова. Об этом в среду, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в суде.

Уточняется, что в авиакомпании Панов занимался стратегией и маркетингом.

Основанием для заочного ареста стало обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц.

13 мая «Аэрофлот» оказался в центре скандала — на борту самолета погиб пес во время рейса Челябинск — Москва.