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Более 20 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия

Евгений Белоусов
Город
Более 20 тысяч человек посетили Музей городского хозяйства Москвы со дня открытия
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

С апреля в павильоне № 5 на территории ВДНХ работает Музей городского хозяйства Москвы, за это время его посетила почти 21 тысяча человек. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— На входе — интерактивный монитор с оперативной информацией о жизнеобеспечении города и работе коммунальных служб. Далее — зона «Квартира»: в центре зала находится модель квартиры, от которой во все стороны расходятся цветные дорожки — инженерные коммуникации, — говорится в сообщении.

В здании музея также можно рассмотреть устройство лифта «Стриж», макеты Люберецких очистных сооружений, ТЭЦ и побывать в лаборатории по контролю качества воды АО «Мосводоканал». Также в музее расположена зона «Город», она показывает «изнанку» столицы: из чего состоит дорожное полотно и что скрыто в коммуникационных коллекторах.

В этой зоне можно даже проехаться на велосипеде по одному из 17 маршрутов вдоль городских набережных. Нагрузка на ноги будет меняться в зависимости от ландшафта.

Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. В будние дни с 10:30 каждый час проходят обзорные экскурсии для всех желающих, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого стало известно, что в первые недели весенне-летнего сезона ВДНХ посетили более миллиона человек. Например, тематическая программа в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжалась с 6 по 10 мая. Только 9 мая в мероприятиях на ВДНХ участвовали свыше 113 тысяч человек.

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