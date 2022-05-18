Женщина лишились 13 тысяч рублей при попытке заказать такси из аэропорта в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Женщина 1992 года рождения лишилась 13 тысяч рублей, оплачивая поездку из столичного аэропорта. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, пострадавшая воспользовалась услугами неизвестного человека, который согласился довезти ее из аэропорта до одного из лечебных учреждений столицы. В качестве оплаты неизвестный потребовал 13 тысяч рублей, которые женщина перевела ему из мобильного приложения банка.

Однако после этого водитель отказался везти ее, а пострадавшая вскоре обратилась в полицию. Теперь правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

До этого стало известно, что незнакомец предложил жительнице столицы выгодные путевки в пансионат и женщина выкупила их, оплатив переводом на сумму 48 тысяч рублей. После этого злоумышленник тоже перестал отвечать на звонки и сообщения.

12 мая злоумышленник представился жителю столичного района Некрасовка сотрудником одного из банков и под предлогом обмена рублей на валюту украл у него 640 тысяч рублей.