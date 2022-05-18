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Мантуров допустил легализацию криптовалют в России

Лейла Алиева
Экономика
Мантуров допустил легализацию криптовалют в России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Криптовалюты могут быть легализованы в России в будущем. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 18 мая.

— Короткий вопрос — короткий ответ. Я считаю, что да. Вопрос — когда это произойдет, как это произойдет, как это будет регулироваться, — передает слова Мантурова РИА Новости.

Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский рассказал о последствиях ухода криптобиржи Binance. Также он посоветовал россиянам срочно выводить свои активы с биржи Binance и искать альтернативу.

До этого ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о будущем российского рынка криптовалюты. По его словам, риски полного прекращения обслуживания российских граждан на криптобирже Binance действительно существуют.

Однако ужесточение условий пользования для россиян спровоцировано не только санкциями ЕС. На ситуацию также повлиял и целый комплекс факторов.

Также он заверил, что рынок криптовалюты «довольно устойчив» с точки зрения капитализации. Обрушения цен в нынешних условиях не ожидается, уточнил эксперт.

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