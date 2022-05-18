Более пяти тысяч книг собрали библиотеки Москвы для ЛНР и ДНР

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московские библиотеки собрали 5,5 тысячи книг для отправки в ДНР и ЛНР. Об этом сообщила в среду, 18 мая, пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Уточняется, что среди собранных библиотеками книг — классическая и современная художественная литература, а также издания для детей и подростков. Книги отбирали по году выпуска и физическому состоянию, а для отправки в республики отбирали книги не ранее 2015 года выпуска.

Сбор изданий продолжится до конца лета, в нем могут принять участие все желающие. Оставить книгу можно в любой библиотеке, подведомственной столичному департаменту культуры, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что со станции Перово Московской железной дороги отправился «Поезд помощи Донбассу», состоящий из 63 вагонов. Еще пять вагонов с гуманитарными грузами из Воронежа, Липецка, Тамбова, Краснодара и Дагестана будут прицеплены к составу в Ростове-на-Дону.

Уточняется, что, помимо РЖД, в организации этого поезда помогло и общероссийское общественное движение «Народный фронт».