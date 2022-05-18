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Расписание электричек МЦД-2 изменится 21–22 мая из-за строительства новых станций

Евгений Белоусов
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Расписание электричек МЦД-2 изменится 21–22 мая из-за строительства новых станций
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Стрешнево Карта всех событий

Расписание электричек второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) поменяется 21 и 22 мая из-за строительства новых станций. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 18 мая.

— Будут увеличены интервалы движения поездов на всем D2. Часть поездов будет следовать укороченными маршрутами: от Нахабино до Тушинской и Стрешнево, от Подольска — до Царицыно, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что работы пройдут преимущественно ночью в выходные дни — во время наименьшего пассажиропотока.

Также стало известно, что с субботы, 21 мая, ряд трамваев перестанет ходить между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и Абельмановской Заставой. Ограничения коснутся маршрутов № 38, 43, 45, 46.

При этом движение трамвая № 12 разделят на два маршрута: № 12 — от 16-й Парковой улицы до метро «Авиамоторная», № 40 — от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо. Изменения движения связаны со строительством нового железнодорожного моста в районе метро «Площадь Ильича». Планируется, что движение транспорта восстановят летом 2023 года.

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