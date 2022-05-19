Джордж Буш оговорился и заявил о «жестоком» вторжении России в Ирак

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Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш — младший в ходе своего выступления по поводу ситуации на Украине оговорился и заявил, что Россия якобы «неоправданно и жестоко» вторглась в Ирак.

По словам экс-лидера Штатов, электоральная российская система якобы привела к эскалации конфликта вокруг Украины.

— Как следствие (ситуации в России — прим. «ВМ») — отсутствие сдержек и противовесов... и решение одного человека начать абсолютно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак, то есть на Украину, — заявил Буш.

После этого политик отшутился и добавил, что ошибся из-за своего возраста, чем развеселил аудиторию, передает РИА Новости.

До этого нынешний президент Соединенных Штатов Джо Байден не смог выговорить название своей страны, на посту руководителя которой он находится. Видео неловкого момента появилось в Сети в среду, 18 мая.

22 апреля президент Байден в очередной раз протянул руку для рукопожатия в никуда. Инцидент произошел во время выступления американского лидера в Сиэтле. Когда он закончил речь о реформах и попрощался со зрителями, то обернулся назад, чтобы пожать руку. Правда, позади президента США никого не оказалось.