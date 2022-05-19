Украинские войска выпустили за пять минут 15 ракет из «Града» по Ясиноватой в ДНР

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Украинская армия обстреляла город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 15 ракет за пять минут. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что вооруженные силы Украины выпустили 10 ракет в 07:35 утра и еще пять ракет в 07:40. Обстрелы производились из населенного пункта Авдеевка.

До этого российские населенные пункты Теткино и Алексеевка попали под обстрел вооруженных сил Украины. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил вечером 18 мая. По его словам, Алексеевка оказалась обстреляна в третий раз за минувшие сутки. Он заметил, что среди жителей Алексеевки никто не пострадал. Руководитель региона пообещал информировать население о новых данных, которые будут появляться относительно произошедшего.

При этом в результате случившегося в Теткино, по предварительным данным, погиб как минимум один человек. Предполагается, что им оказался водитель фуры, который доставил сырье на завод по производству спирта.