Жилой дом по реновации построят в Кузьминках

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 101к2 Карта всех событий

В столичном районе Кузьминки идет строительство новостройки по программе реновации на 152 квартиры с лоджиями и подземной автостоянкой. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— На Волгоградском проспекте начнется возведение еще одного современного дома, куда смогут переехать жители района Кузьминки в рамках программы реновации. Застройщик Московский фонд реновации получил всю необходимую разрешительную документацию, — рассказал он.

В односекционном здании будет 40 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Также в доме планируется установка трех лифтов, приспособленных для маломобильных жильцов, два из которых могут перевозить до 1000 килограммов груза.

Новый жилой дом будет расположен по адресу Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил о строительстве и проектировании пяти домов в Бабушкинском районе для переселения участников программы реновации. Горожанам, как уточняется, передадут квартиры в новостройках с готовой отделкой в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации.