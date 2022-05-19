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Москвичам рассказали о разработке отечественной грузоподъемной системы для вертолетов

Араз Салехов
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Москвичам рассказали о разработке отечественной грузоподъемной системы для вертолетов
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице разработали грузоподъемную систему для вертолетов, укомплектованную полностью отечественной электроникой. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— На одном из московских предприятий авиационной промышленности создали грузоподъемную систему на полностью отечественной электронной компонентной базе. Разработка будет применяться на российских вертолетах МИ-38 и МИ-38Т. В перспективе она может заменить конструкцию, созданную в стране в 1980-е годы, а также погрузочные системы зарубежного производства, — отметил он.

При этом глава столичного департамента отметил важность подобного шага в связи с наращиванием производства в сфере импортозамещения. По его словам, наличие подобной технологии даст возможность обеспечить цикл производства вертолетов вне зависимости от иностранного оборудования.

Экспериментальный образец грузоподъемной системы, как уточняется, собираются презентовать в столице 19 мая на международной выставке HeliRussia 2022, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, в технополисе «Москва» активно развивают отечественную микроэлектронику, данное направление является одним из ключевых в сфере импортозамещения. Так, на зеленоградской площадке «МИЭТ» началось создание инновационного центра микроэлектроники.

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