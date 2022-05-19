Новак заявил, что около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета

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Около половины из 54 компаний — партнеров «Газпром экспорта» для оплаты российского газа открыли рублевые счета. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, вице-премьер России Александр Новак.

— По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, которые согласились оплачивать российский газ в рублях, и которые, наоборот, отказались, передает ТАСС.

17 мая стало известно, что финская нефтегазовая компания Gasum не будет платить за поставки голубого топлива из России в рублях. Уточняется, что представители холдинга приняли решение подать в арбитраж.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. Отмечается, что это планировалось сделать к среде, 18 мая.