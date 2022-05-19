Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новак заявил, что около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета

Александр Афонин
Экономика
Новак заявил, что около половины покупателей российского газа открыли рублевые счета
Фото: shutterstock

Около половины из 54 компаний — партнеров «Газпром экспорта» для оплаты российского газа открыли рублевые счета. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, вице-премьер России Александр Новак.

— По моим данным, около половины из этого количества уже открыли в нашем уполномоченном банке специальные счета валютные и рублевые, чтобы обеспечить поступление валютной выручки, конвертацию в рубли и оплату за поставленный газ в рублях, — сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, которые согласились оплачивать российский газ в рублях, и которые, наоборот, отказались, передает ТАСС.

17 мая стало известно, что финская нефтегазовая компания Gasum не будет платить за поставки голубого топлива из России в рублях. Уточняется, что представители холдинга приняли решение подать в арбитраж.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. Отмечается, что это планировалось сделать к среде, 18 мая.

Александр Новак счет Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте