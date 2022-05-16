Bloomberg: Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях

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Итальянская энергетическая компания Eni намерена выполнить требования России и открыть банковский счет в рублях. Об этом сообщило агентство Bloomberg в понедельник, 16 мая.

По имеющейся у агентства информации, Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке уже к среде для своевременного обеспечения майских платежей и во избежание каких-либо рисков в поставках газа, передает ТАСС.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран». Это сделано с целью отказа от расчетов в долларах и других иностранных валютах. Согласно документу, Россия будет считать отказ от транзакций в национальной валюте РФ неисполнением обязательств по контрактам с недружественными государствами.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что со временем европейские страны смогут отказаться от российской нефти, однако прекратить импорт газа в ближайшей перспективе страны ЕС не смогут. По словам собеседника «ВМ», на поиск альтернативных поставщиков газа и создание инфраструктуры уйдет несколько лет.