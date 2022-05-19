Жителям Москвы рассказали об итогах «Дня финансовой грамотности»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Басманном районе столицы состоялся «День финансовой грамотности», в мероприятиях которого участвовали свыше 500 человек. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Идея проекта «Дни финансовой грамотности в районах Москвы» возникла несколько лет назад. Мы хотели, чтобы как можно больше москвичей получили возможность повысить уровень финансовой грамотности в своем районе, недалеко от дома, — подчеркнула заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Юлия Комкова.

По ее словам, финансовая грамотность сегодня — одна из самых необходимых компетенций, основа личного и профессионального успеха.

Проведением данного мероприятия занимался городской департамент финансов совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об открытии 30 групп по финансовой грамотности для горожан старшего поколения в проекте «Московское долголетие». Участники события, как уточняется, смогут повысить свой уровень экономической просвещенности.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» рассказали, стоит ли платить детям за хорошие оценки и работу по дому.