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«Живая история»: Главархив Москвы создал новый проект для школьников

Антон Махов
Город
«Живая история»: Главархив Москвы создал новый проект для школьников
Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

Главное архивное управление Москвы совместно с городским департаментом образования и науки открыли лабораторию «Живая история». Здесь школьники смогут работать с документами, предметами и другими материалами ведомства для изучения истории. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

— Лаборатория «Живая история» нацелена на то, чтобы не просто дать детям знания, но и сделать процесс обучения интересным. Ученики 7–11-х классов благодаря ей могут больше узнать об истории нашей страны, работая с настоящими документами, некоторым из которых уже больше 100 лет, — подчеркнул Онопенко.

Также сообщают, что занятия в лаборатории «Живая история» состоят из нескольких этапов. Сперва специалисты Главархива обучают участников работе с материалами. Далее ученики пишут эссе на интересные для них темы, используют фотографии, документы и другие материалы архива.

Авторы лучших эссе приезжают в Главархив для ознакомления с оригиналами материалов и документов. Также у них есть возможность поучаствовать в записи видеороликов, где они смогут рассказать о своих впечатлениях от исследований, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В воскресенье, 15 мая, стало известно, что ко дню рождения Московского метрополитена Главархив опубликовал пять фотоальбомов, которые отражают развитие метро в начале 1950-х годов.

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