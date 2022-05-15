Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главархив опубликовал ко дню рождения метро фотографии станций 50-х годов

Александр Афонин
Город
Главархив опубликовал ко дню рождения метро фотографии станций 50-х годов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В день рождения Московского метрополитена Главархив опубликовал пять фотоальбомов, отражающих развитие метро в начале 1950-х годов. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Главархиве Москвы хранится множество материалов по истории метрополитена, с которыми мы постоянно знакомим горожан. Сейчас мы публикуем пять фотоальбомов, благодаря которым можно увидеть, как выглядели всем известные станции более полувека назад, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Один из альбомов посвящен особенностям оформления наземных вестибюлей и подземных сооружений. В него вошло 16 черно-белых фотографий.

Остальные связаны с историей строительства будущей Кольцевой линии. В альбомах показаны станции первого участка: «Курская», «Калужская», «Таганская», «Киевская» и «Краснопресненская». Москвичи увидят на снимках элементы архитектурного и художественного оформления этих станций.

Увидеть фотографии можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Медиатека». Для этого необходимо перейти в подраздел «Фотолетопись Москвы», передает официальный сайт мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пассажиров и сотрудников столичной подземки с днем рождения московского метро. Глава города напомнил, что метро было открыто 15 мая 1935 года.

Фотография Метро Архивы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте