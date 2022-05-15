Главархив опубликовал ко дню рождения метро фотографии станций 50-х годов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В день рождения Московского метрополитена Главархив опубликовал пять фотоальбомов, отражающих развитие метро в начале 1950-х годов. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В Главархиве Москвы хранится множество материалов по истории метрополитена, с которыми мы постоянно знакомим горожан. Сейчас мы публикуем пять фотоальбомов, благодаря которым можно увидеть, как выглядели всем известные станции более полувека назад, — рассказал начальник Главного архивного управления города Москвы Ярослав Онопенко.

Один из альбомов посвящен особенностям оформления наземных вестибюлей и подземных сооружений. В него вошло 16 черно-белых фотографий.

Остальные связаны с историей строительства будущей Кольцевой линии. В альбомах показаны станции первого участка: «Курская», «Калужская», «Таганская», «Киевская» и «Краснопресненская». Москвичи увидят на снимках элементы архитектурного и художественного оформления этих станций.

Увидеть фотографии можно в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделе «Медиатека». Для этого необходимо перейти в подраздел «Фотолетопись Москвы», передает официальный сайт мэра столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил пассажиров и сотрудников столичной подземки с днем рождения московского метро. Глава города напомнил, что метро было открыто 15 мая 1935 года.