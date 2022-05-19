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Десять новых футбольных стадионов появятся в Подмосковье к 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Десять новых футбольных стадионов появятся в Подмосковье к 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

На территории Московской области планируют создать десять новых футбольных стадионов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день футболом в регионе на регулярной основе занимаются 161,4 тысячи человек. Недавно команда спортсменов из Лотошина стала победителем на детско-юношеском первенстве России «Территория футбола».

Как сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, в Подмосковье уделяется повышенное внимание развитию объектов спортивной инфраструктуры. На реализацию программы «Спорт Подмосковья» предусмотрено более 6,6 миллиарда рублей, в том числе на развитие физической культуры и массового спорта — более 500 миллионов рублей.

В 2022 году в регионе намерены ввести в эксплуатацию один футбольный стадион, а в 2023 году — девять.

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории спорткомплекса «Авангард» на востоке столицы. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

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