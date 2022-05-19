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Наталья Сергунина пригласила москвичей на фестиваль детских технопарков

Араз Салехов
Город
Наталья Сергунина пригласила москвичей на фестиваль детских технопарков
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В столице 21 мая состоится фестиваль детских технопарков города в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— На фестивале ребята смогут попробовать себя в разных направлениях, таких как программирование или робототехника. Их познакомят с основами работы на современном оборудовании, например 3D-принтере. После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия — 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что участником фестиваля можно стать на бесплатной основе. Однако для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия.

Кроме того, Сергунина заявила о проведении акции «Единый день открытых дверей» в библиотеках и культурных центрах столицы. Горожане смогут стать участниками мероприятия 21 мая.

Помимо этого, 21 мая на территории ВДНХ пройдут акции «Дни исторического и культурного наследия» и «Ночь в музее». Акция «Дни исторического и культурного наследия» на ВДНХ начнется в 12:30 и продлится до 18:00. Сразу после нее, как уточняется, начнется общегородская акция «Ночь в музее».

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