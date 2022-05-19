Клишас оценил программу импортозамещения в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программу импортозамещения в России полностью провалили. Такое мнение он выразил в четверг, 19 мая.

— Кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств, нет ничего, — написал он на своей странице в Telegram.

Он уточнил, что провал программы можно оценить, посмотрев на ассортимент товаров народного потребления в российских магазинах.

При этом 17 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в ближайшее время в России впервые появятся потребительские товары, ввезенные по параллельному импорту.

Кроме того, 19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил, что программы импортозамещения в регионах России будут скорректированы. Он добавил, что в каждом регионе созданы комиссии по устойчивому развитию экономики, а также обеспечено взаимодействие предприятий, общественных организаций и бизнеса с министерствами и ведомствами правительства России.