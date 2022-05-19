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Анастасия Ракова: В Москве начали прием заявок по программе господдержки работников в условиях санкций

Араз Салехов
Город
Анастасия Ракова: В Москве начали прием заявок по программе господдержки работников в условиях санкций
Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В столице объявили о начале приема заявок от компаний на участие в программе поддержки работников, находящихся под риском увольнения. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы начали сбор заявок от компаний на участие — он продлится до 24 мая. Работодатели, которые пройдут отбор, смогут получить гранты в форме субсидий. Программа поддержки позволит нам сохранить устойчивость на рынке труда, — отметила она.

При этом заммэра напомнила, что в данную инициативу входит организация временных и общественных работ, профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. На гранты из федерального бюджета, как уточняется, выделено 3,36 миллиарда рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 14 апреля, объявил об утверждении программы поддержки работников, которые находятся под риском увольнения.

Так, обладателями субсидий станут и организации, сотрудники которых находятся под риском увольнения, и компании, намеревающиеся создать дополнительные рабочие места для таких сотрудников.

Помимо этого, глава города утвердил порядок предоставления грантов гражданам, прошедшим обучение по программам среднего или дополнительного профессионального образования с целью дальнейшего трудоустройства.

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