В Кремле выразили несогласие с мнением о провале программы импортозамещения в РФ

Фото: Администрация Президента РФ

Кремль выражает несогласие с мнением о провале реализации программы импортозамещения в России. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в данном направлении в стране ведется напряженная работа.

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До этого председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что программу импортозамещения в России полностью провалили. Он уточнил, что провал программы можно оценить, посмотрев на ассортимент товаров народного потребления в российских магазинах.

При этом 19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил, что программы импортозамещения в российских регионах будут скорректированы. Он добавил, что в каждом субъекте РФ были созданы комиссии по устойчивому развитию экономической сферы, а также обеспечено взаимодействие предприятий, общественных организаций и бизнеса с министерствами и ведомствами правительства России.