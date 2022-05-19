Глава МИД Китая предложил начать процесс расширения БРИКС

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Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), в котором на данный момент состоят пять стран. Об этом сообщил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И в четверг, 19 мая.

— Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус, — заявил Ван И.

По его словам, расширение продемонстрирует открытость стран организации, повысит их влиятельность и позволит внести еще больший вклад в развитие во всем мире, пишет ТАСС.

До этого министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что создание Медицинской ассоциации стран БРИКС позволит коллегиально обсуждать и разрабатывать стандарты качества медицинской помощи.

В марте российский посол в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что на фоне санкционных мер со стороны Запада формат работы БРИКС может измениться. По его словам, в настоящее время для организации открылись новые возможности для сотрудничества.