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Каждое новое решение президента США Джо Байдена ведет только к усугублению проблем страны и приближает к ее уничтожению. Об этом заявил обозреватель The Federalist Джой Пулман.

— У американцев есть причины подозревать, что в наполненных дымом кабинетах Вашингтона взрослых людей нет — есть лишь трусы, наемники и предатели, — сказал журналист.

По словам обозревателя, американцы за последние полтора года смогли убедиться в полнейшей некомпетентности нынешнего президента США. По мнению Пулмана, даже стремись Байден к уничтожению США, он вряд ли бы действовал как-то иначе.

Так, американского лидера обвиняют в стремлении лишить Штаты энергетической независимости, уничтожить отрасль внутри страны и свалить всю вину на Россию. Байден, считает журналист, не делает ничего для борьбы с инфляцией, а только увеличивает дефицит госбюджета. Кроме того, Пулман призвал не забывать о коррупционных скандалах вокруг сына президента Хантера Байдена, передает РИА Новости.

12 мая сенатор от Кентукки Рэнд Пол заблокировал проект о дополнительной помощи Украине в 40 миллиардов долларов. Он заявил, что США на данном этапе не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.