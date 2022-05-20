Американский сенатор заявил, что США придется занимать деньги у КНР на помощь Киеву

Фото: Unsplash

Соединенным Штатам придется занимать деньги у КНР, чтобы передать киевскому режиму помощь на сумму рекордных 40 миллиардов долларов. Такое мнение высказал американский сенатор Рэнд Пол.

Он отметил, что в бюджете США нет средств, которые были обещаны Украине. Пол добавил, что заимствовать деньги у кого-либо с целью оказания военной помощи другому государству — неоправданная мера.

По словам сенатора, представители республиканской партии могли бы согласиться на такой шаг, если бы речь шла о средствах для новой социальной программы.

— Но когда речь идет о военной помощи другой стране, они вряд ли скажут, что мы можем взять эти деньги, что это оправданное заимствование, — цитирует Пола РИА Новости.

19 мая глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что США выделят очередной пакет военной помощи Украине. По словам госсекретаря, поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный Конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. Уточняется, что в новый пакет помощи входят артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.