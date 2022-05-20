Бизнесменов Москвы приглашают на конференцию и онлайн-курс о франчайзинге

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Во вторник, 24 мая, на технологической площадке «Старт Хаб» на «Красном Октябре» состоится бизнес-конференция «Вырасти с франшизой». Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Открытие бизнеса по франшизе — это один из самых быстрых способов развития благодаря использованию готовой бизнес-модели и узнаваемости бренда. Есть преимущества и при создании собственной франшизы. Среди них — сокращение затрат по сравнению с открытием филиала и гарантированная выручка от франчайзи. Учитывая интерес и перспективность данной бизнес-модели, МБМ проводит специальную конференцию для делового сообщества, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Организатором события выступает ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). В ходе конференции участники узнают, как выбрать качественную и подходящую именно им франшизу, почему стоит развивать собственную и франчайзинговую сеть параллельно, как создать российскую и международную франшизу, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что с 19 мая по 2 июня в городе будет проходить новый цикл круглых столов с представителями столичного бизнеса. Он, как уточняется, пройдет в онлайн-формате.