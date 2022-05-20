Станция Троицкой линии метро Москвы «Тюленевская» готова почти наполовину
Специалисты завершили возведение станции Троицкой линии столичного метрополитена «Тюленевская» почти на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— На «Тюленевской» продолжается возведение основных конструкций оставшейся части платформенного участка станции, пассажирского вестибюля и эвакуационного выхода, а также будущей венткамеры, где идет подготовка к установке гермозатворов и систем вентиляции, — отметил заммэра.
По его словам, специалисты уже начали обратно засыпать котлован и помимо этого занимаются устройством верхнего строения пути. В июне строители начнут отделку внутренних помещений станции, а в сентябре — монтаж инженерных систем.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заключил, что общая готовность участка Троицкой линии от пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) до Коммунарки оценивается в 60 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.
Троицкая ветка метро — один из самых больших радиусов в Москве протяженностью порядка 40 километров — получает свои очертания. На каких участках нового направления в столичной подземке ведутся работы, в интервью «Вечерней Москве» рассказал Андрей Бочкарев.