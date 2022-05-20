Станция Троицкой линии метро Москвы «Тюленевская» готова почти наполовину

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Специалисты завершили возведение станции Троицкой линии столичного метрополитена «Тюленевская» почти на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На «Тюленевской» продолжается возведение основных конструкций оставшейся части платформенного участка станции, пассажирского вестибюля и эвакуационного выхода, а также будущей венткамеры, где идет подготовка к установке гермозатворов и систем вентиляции, — отметил заммэра.

По его словам, специалисты уже начали обратно засыпать котлован и помимо этого занимаются устройством верхнего строения пути. В июне строители начнут отделку внутренних помещений станции, а в сентябре — монтаж инженерных систем.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов заключил, что общая готовность участка Троицкой линии от пересадки на Большую кольцевую линию (БКЛ) до Коммунарки оценивается в 60 процентов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Троицкая ветка метро — один из самых больших радиусов в Москве протяженностью порядка 40 километров — получает свои очертания. На каких участках нового направления в столичной подземке ведутся работы, в интервью «Вечерней Москве» рассказал Андрей Бочкарев.