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Бесплатные мастер-классы для детей пройдут летом в парке «Красная Пресня»

Георгий Соланович
Город
Бесплатные мастер-классы для детей пройдут летом в парке «Красная Пресня»
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
ул. Мантулинская, 5 Карта всех событий

Вожатые Мосгортура летом 2022 года в рамках проекта «Мастерские полезных каникул» проведут серию мастер-классов для детей в парке «Красная Пресня». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 20 мая.

Мероприятия для детей будут проходить раз в одну-две недели по субботам. В играх и творческих занятиях смогут принять участие дети от шести до 12 лет.

— «Мастерские полезных каникул» — это возможность побыть на свежем летнем воздухе, весело и с пользой провести время, научиться чему-нибудь новому. Вожатым проект позволяет получить практический опыт работы с детьми перед отъездом в оздоровительный лагерь. За работой новичков наблюдают опытные вожатые, — отметила заместитель генерального директора Мосгортура Юлия Силенко.

Так, первый мастер-класс начнется 28 мая в 12:00 в летнем павильоне парка. Участников мероприятия научат делать закладку для книги из фетра «Волчок» и другие полезные предметы, передает официальный сайт мэра Москвы.

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