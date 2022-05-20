Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Шеремет: Спецоперация сорвала планы НАТО закрепиться в Азовском море

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Депутат Шеремет: Спецоперация сорвала планы НАТО закрепиться в Азовском море
Фото: pixabay.com

Украинская армия в ходе спецоперации потеряла выход к Азовскому морю, чем сорвала планы Североатлантического альянса (НАТО) закрепиться в регионе за счет строительства военных баз. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, Киев на протяжении долгих лет вынашивал план захода в воды Азовского моря кораблей альянса. Таким образом российская спецоперация обеспечила безопасность границ страны.

Шеремет добавил, что военная инфраструктура в портах моря теперь станет трофеем для Вооруженных сил России.

— Уверен, что эти военные базы станут форпостами, которые будут защищать границы России, — цитирует парламентария РИА Новости.

1 мая министерство инфраструктуры Украины издало приказ о закрытии ряда морских портов. Свою деятельность приостановят Бердянск, Мариуполь, Скадовск и Херсон. По данным ведомства, данная мера обусловлена невозможностью осуществлять обслуживание судов и пассажиров, проведение грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности обеспечение надлежащего уровня безопасности судоходства.

Украина Спецоперации НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте