Сенатор Святенко: Программы поддержки работодателей в Москве снизят риски нарастания безработицы

Фото: Пресс-служба Совфеда

Программы поддержки столичных работодателей снизят риск безработицы в городе до минимума. Об этом заявила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в верхней палате Совфеде Инна Святенко в пятницу, 20 мая.

— В Москве стартовал прием заявок на субсидии для предприятий и организаций, которые готовы принять работников, находящихся под угрозой увольнения. Заявочная кампания продлится до 24 мая. Это позволит в сжатые сроки перенаправить работников на новые места, сделать период смены работы для них бесшовным. Никто не должен оставаться в ситуации неопределенности, жить в страхе безработицы, — подчеркнула сенатор.

По ее словам, благодаря принимаемым мерам будет создано около 58 тысяч рабочих мест. Граждане получат работу, а компании — высококвалифицированных специалистов.

Площадкой по приему заявок на субсидии стал центр занятости «Моя работа», где горожанам помогут профессионалы своего дела.

Святенко отметила, что компании, которые примут от 200 сотрудников, получат частичную компенсацию затрат на зарплату, страховые взносы и техническое оснащение рабочего места. Предприятия, готовые на трудоустройство более 300 работников, предварительно обучив их, получат гранты в форме субсидий на компенсацию затрат.

— Это детальный подход, который позволит закрыть затраты при любой конфигурации привлечения временных работников, — передает слова сенатора агентство городских новостей «Москва».

19 мая в столице объявили о начале приема заявок от компаний на участие в программе поддержки работников, находящихся под риском увольнения.