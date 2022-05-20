Сергунина: Спортивные и творческие занятия проведут для москвичей в День парков 21 мая

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Россия, Москва, Бабушкинский парк культуры и отдыха Карта всех событий

В субботу, 21 мая, столичные зоны отдыха, подведомственные городскому департаменту культуры, подготовили праздничную программу для всей семьи. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Парки Москвы приглашают на экскурсии, лекции, спортивные и творческие занятия, интеллектуальные игры. Так, в зоне отдыха «Фили» всех желающих ждут на историческую прогулку. А в парке «Северное Тушино» проведут уроки музыки и турнир по шашкам. Некоторые мастер-классы, например по изобразительному искусству в саду имени Баумана, будут проходить по выходным на протяжении всего летнего сезона, — сказала представитель мэрии.

Отмечается, что в общей сложности о готовности программ сообщили 18 парков. В Бабушкинском парке в 10:00 состоится открытый урок по оздоровительной гимнастике цигун, а в 14:00 в центре творчества и досуга пройдет творческий мастер-класс. Участники смогут освоить технику «декупаж» и создать оригинальные украшения для дома.

В ландшафтном парке «Митино» на танцевальной площадке в 11:00 все желающие смогут заняться гимнастикой, а в 12:00 поучаствовать в фитнес-уроке по зумбе, который сочетает элементы аэробики, хореографии и различных стилей танцев. Завершится программа занятием по йоге в 13:00.

В парке «Северное Тушино» любителей игры в шашки ждут в 11:00 в беседке «Ротонда» на сеансе одновременной игры. Всем участникам турнира будет противостоять один соперник — кандидат в мастера спорта по шашкам Игорь Бедов.

Уроки по изобразительному искусству пройдут в парке «Фили» в 12:30 и саду «Эрмитаж» в 14:00. Перед занятием профессиональные художники познакомят гостей с основными техниками работы с акварелью, подскажут, как можно нарисовать деревья, небо, цветы, исторические здания и сооружения.

В саду имени Баумана с 12:00 до 13:30 участники открытого урока будут рисовать картины на произвольные темы. На занятие нужно принести карандаши и бумагу.

Для детей в парке «Фили» в 15:00 в павильоне «Букингдом» подготовили занятия по специальной технике создания картин на поверхности воды под названием эбру. Участники научатся рисовать на воде специальными не растворяющимися красками и переносить изображения на бумагу или другую твердую основу, например, на дерево, ткань, керамику или кожу. Для участия необходимо зарегистрироваться.

В 12:00 на лекции «Биоразнообразие московских парков» в ландшафтном парке «Митино» гостей познакомят с миром флоры и фауны. Также в День парков пройдут концерты творческих коллективов на сценах Бабушкинского парка в 12:00 и Таганского парка в 17:00.

До этого стало известно, что в Москве пройдет фестиваль детских технопарков города в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ.

Помимо этого, 21 мая в столице состоится Московский весенний велофестиваль. Так, участники события совершат массовую велопрогулку по Садовому кольцу, которая начнется в 13:00 на проспекте Академика Сахарова. Протяженность маршрута составит 16 километров.