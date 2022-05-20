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Андрей Бочкарев: Строительство трех станций развернуто на новой Рублево-Архангельской линии метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: Строительство трех станций развернуто на новой Рублево-Архангельской линии метро
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице ведутся работы, связанные со строительством трех станций на новой Рублево-Архангельской линии городского метрополитена. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На новой Рублево-Архангельской линии метро на сегодняшний день приступили к строительству трех станций. На станции «Звенигородская» ведется обустройство строительной площадки, приступили к устройству ограждающих конструкций и выемке грунта котлована демонтажной щитовой камеры для приема тоннелепроходческих комплексов, ведущих проходку тоннелей от станции «Карамышевская», — отметил он.

Заммэра добавил, что на станции «Карамышевская» идет разработка грунта котлована, проводится монтаж крепления котлована и вынос действующих городских сетей.

Помимо этого, Бочкарев заявил, что общестроительная готовность станции «Тюленевская» Троицкой линии столичного метрополитена составляет 80 процентов. Так, специалисты уже начали обратно засыпать котлован и занимаются устройством верхнего строения пути.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переходе к активной фазе строительства Рублево-Архангельской ветки метро. Новая ветка длиной около 19 километров будет соединять «Москву-Сити» с деловым центром в Рублево-Архангельском в ЗАО.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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