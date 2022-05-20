Путин посмертно наградил ополченца ДНР Моторолу орденом Мужества

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Президент России Владимир Путин наградил командира подразделения «Спарта» Арсена Павлова, известного как Моторола, орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ главы государства опубликован в пятницу, 20 мая, на официальном портале правовой информации.

— За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников, наградить орденом Мужества Павлова Арсена Сергеевича (посмертно), — говорится в документе.

Арсен Павлов 1983 года рождения в начале конфликта на востоке Украины возглавил подразделение ополчения «Спарта». Он принимал участие в сражениях за Иловайск, Славянск и аэропорт Донецка.

О гибели Моторолы стало известно 16 октября 2016 года. Он погиб при взрыве лифта в доме, где проживал. Власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в произошедшем украинские спецслужбы. Прощание с командиром одного из подразделений ополчения ДНР прошло 19 октября 2016 года.

9 мая Владимир Путин провел встречу с Артемом Жогой, отцом погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, и вручил ему звезду Героя.