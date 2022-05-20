Велосипеды на велофестиваль можно будет бесплатно провезти в электричках

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московско-Тверская пригородная пассажирская компания (МТППК) специально для участников весеннего велофестиваля в столице сделали провоз велосипедов бесплатным 21 и 22 мая. Об этом сообщили в пятницу, 20 мая, в пресс-службе ЦППК.

Отмечается, что предложением можно воспользоваться на любом пригородном направлении в любое время, а в поездах аэроэкспресса провоз данного транспорта всегда бесплатный.

Разместить велосипед можно в тамбуре или в салоне на специальных креплениях.

Московский весенний велофестиваль пройдет 21 мая. Велопрогулка стартует в 13:00 на проспекте Академика Сахарова, а протяженность маршрута составит 16 километров. Кроме того, с 12:00 до 16:00 со стороны площади Трех вокзалов будет работать фестивальный городок, где пройдут выставка ретровелосипедов, мастер-классы и интерактивные зоны партнеров, турниры по воркауту и граффити, музыкальные выступления.

По случаю проведения мероприятия в центре столицы временно закроют две парковки со шлагбаумом с 00:01 20 мая до 17:00 21 мая.