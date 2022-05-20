Боец ММА Магомедов вернулся домой для отбывания наказания
Боец ММА Магомедов вернулся домой для отбывания наказания. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.
По данным Telegram-канала «112», в многоэтажку в районе Бутово Магомедова доставили сотрудники ФСИН на служебном автомобиле.
Арест спортсмена продлится один месяц и 13 дней.
Молодому человеку запрещено покидать квартиру, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почту, а также использовать средства связи. Пользоваться интернетом ему тоже запрещено.
18 мая в отношении Магомедова и его товарища возбудили уголовное дело о вымогательстве.
Подробнее о скандальной истории — в материале «ВМ».