Фото: РЕН ТВ

Боец ММА Магомедов вернулся домой для отбывания наказания. Об этом стало известно в пятницу, 20 мая.

По данным Telegram-канала «112», в многоэтажку в районе Бутово Магомедова доставили сотрудники ФСИН на служебном автомобиле.

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Арест спортсмена продлится один месяц и 13 дней.

Молодому человеку запрещено покидать квартиру, общаться с другими фигурантами уголовного дела, отправлять и получать почту, а также использовать средства связи. Пользоваться интернетом ему тоже запрещено.

18 мая в отношении Магомедова и его товарища возбудили уголовное дело о вымогательстве.

Подробнее о скандальной истории — в материале «ВМ».