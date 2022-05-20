Стало известно о выходе боевика Калины с «Азовстали»

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Заместитель командира полка «Азов» Святослав Калина Паламарь покинул завод «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила журналистка Первого канала Ирина Куксенкова.

— Калина вышел с «Азовстали»! Сдал оружие — личный автомат и пистолет, — рассказал она в своем Telegram-канале.

До этого военный корреспондент Дмитрий Стешин также сообщил о выходе Паламаря с завода. Об этом было объявлено 18 мая, однако официально информацию никто не подтвердил.

Ранее в пятницу сообщалось, что командующий 36-й бригадой морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный под позывным Волына, вышел с территории комбината «Азовсталь». Информацию пока не подтвердили официально. Волынский принимал участие в боях в Донбассе с 2014 года.

Также 20 мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. По словам Шойгу, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им всю необходимую помощь.