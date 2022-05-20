Украинский боевик с позывным «Волына» покинул «Азовсталь»

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Командующий 36-й бригадой морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известны по позывному «Волына» вышел с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента.

При этом информацию пока не подтвердили официально.

«Волына» принимал участие в боях в Донбассе с 2014 года, напоминает издание.

20 мая министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. Также, по словам Шойгу, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им всю необходимую помощь.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 19 мая с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе вышли более 50 процентов украинских военных.

16 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор. По нему раненых украинских военных доставляют в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой народной республики (ДНР) для оказания им всей необходимой помощи.