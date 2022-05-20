Журналистка Первого канала рассказала о выходе с «Азовстали» командира полка «Азов»

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Командир украинского полка «Азов» Денис Прокопенко с позывным Редис покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщила журналистка Первого канала Ирина Куксенкова.

— Командир «Азова» Денис Прокопенко Редис вышел с «Азовстали» и сдался в плен. Экстракция на максималках, — рассказала она в своем Telegram-канале.

До этого Прокопенко сообщал, что высшее военное руководство Украины отдало приказ о прекращении обороны Мариуполя. Гражданских и тяжелораненых, по его словам, удалось вывести с территории «Азовстали».

Ранее сообщалось, что командующий 36-й бригадой морской пехоты ВСУ Сергей Волынский, известный под позывным Волына, и заместитель командира Святослав Калина Паламарь также вышли с территории завода.

До этого, 20 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что 1908 украинских боевиков, вышедших с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сложили оружие и сдались в плен российской армии. По словам Шойгу, российским военным удалось спасти 177 мирных граждан, включая 85 женщин и 47 детей. Специалисты оказали им всю необходимую помощь.