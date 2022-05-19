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Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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Военкор Стешин сообщил о сдаче в плен замкомандира «Азова» Паламара
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Заместитель командира украинского нацбатальона «Азов» Святослав Паламар сдался в плен. Об этом в четверг, 19 мая, заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин.

— Калина (позывной Паламара — прим. «ВМ») вышел с «Азовстали», сообщил знакомый боец. Вчера вечером, около 21:00. Вышел по странному совпадению на взвод Люгера — это ребята, которые в микрорайоне «Восточный» просидели 17 дней в многоэтажке в полном окружении и их снабжали по тросу, перекинутому между домами с помощью дрона, — сказал журналист.

В ближайшее время ожидается пресс-конференция со сдавшимся заместителем командира нацбатальона, передает слова военного корреспондента «Лента.ру».

17 мая стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Как уточнили в СК, следователи установят личность каждого националиста и проверят причастность к совершению преступлений в отношении гражданского населения.

До этого Министерство обороны Российской Федерации сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому украинских военных доставляют в медицинское учреждение в ДНР.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 19 мая с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе вышли уже более 50 процентов украинских военных.

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